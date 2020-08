Regulan o uso de zonas azuis e express na vila boirense

Boiro. O Concello de Boiro está inmerso nun proceso de elaboración dunha nova regulación relativa a ordenanza de circulación. O borrador inicial do texto está a exposición pública na web municipal para alegacións.

O obxectivo é facer fronte á crecente carencia de espazo público de estacionamento, á proliferación de novos sistemas de mobilidade persoal e que deben encaixarse mediante normativa municipal (como por exemplo, o uso de patinetes eléctricos) e tamén ao predominio do peón respecto do vehículo.

Entre outras cousas, vanse regular as zonas azuis e express, as prohibicións e restricións circulatorias e tamén regulacións específicas como as zonas peonís, as ocupacións de vías públicas, etc.

Con esta ordenanza o que se pretende é regular a circulación nas vías e terreos tanto públicos como privados de uso común. Os cidadáns ou asociacións que o consideren poden facer chegar as súas opinións a través do email alcaldia@boiro.org.

Por outra banda, instalouse sinalización de final de límite urbano que regula a tarifa de taxis. A colocación destos sinais, solicitada polo colectivo de taxistas do municipio, busca aumentar a transparencia no sector. s. s.