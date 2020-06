Remata o 17 o prazo para o Verán Lúdico tordoiés

TORDOIA. O Concello de Tordoia porá en marcha nos meses estivais o Verán Lúdico, con ánimo de axudar a conciliar ás familias. O programa, que ten as inscripcións abertas ata o vindeiro día 17, desenvolverase entre o 22 de xuño e o 11 de setembro. O horario desta iniciativa será de 9.00 a 14.00 horas e de luns a venres, “sempre e cando a situación en relación á pandemia do covid-19 o permita”, recalcan fontes municipais. As actividades estarán dirixidas a nenas e nenos de entre tres e doce anos e basearanse en xogos multiaventura, circuitos de sendeirismo e actividades acuáticas na piscina e ao aire libre, entre outras. Con todo, avisan de que están suxeitas a cambios, sempre dependendo da evolución da pandemia. Informan ademais de que sempre terá que existir un número mínimo de nenos para que se poñan en marcha. Para anotarse ao Verán Lúdico hai que cumprimentar o informe no enlace https://tordoia.es/veran-ludico-2020. C.E.