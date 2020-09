Rematan en Barbanza oito dos campamentos de conciliación estival

Os 60 nenos e nenas de Rianxo participantes no campamento de verán remataron a súa andaina nos seus tres centros de referencia. O programa, de case dous meses de duración, contou co apoio do Ministerio de Igualdade e desenvolveuse en tres espazos diferentes, descentralilzado e con medidas de seguridade e separación incluídas: o colexio Ana Mª Diéguez de Asados, o CEP Brea Segade de Taragoña e o Pazo de Rianxiño, con grupos reducidos e baixo supervisión dun monitor.

A afluencia foi menor á de anos anteriores debido á preocupación das familias pola pandemia da covid-19, mais conseguiuse que finalizara sen ningún episodio de contaxio entre os participantes e púdose desenvolver a programación sen sobresaltos. Iso si: as medidas de seguridade e hixiene estiveron presentes na actividade en todo momento. Funcionou tamén un programa Madruga para ampliar a xornada e colaborar na conciliación familiar.

O Concello salienta a profesionalidade dos monitores e monitoras, que nun contexto complexo, sostiveron a actividade de dinamización das crianzas rianxeiras con actividades para grupos reducidos.

Como cume do campamento tiveron varios espectáculos de animación circense nos tres espazos sinalados: Lila Superstar, Nomo e Autopista Intergaláctico. Tamén durante o campamento houbo diferentes obradoiros, como o de Bo Trato, da Secretaria Xeral de Igualdade.

Pola súa banda, os campamentos de verán que se están levando a cabo no municipio de Ribeira están chegando á súa fin e, con tal motivo, a concelleira de Cultura, María Sampedro, estivo a visitar ao longo destes días as catro iniciativas adheridas ó programa de Bonos ConciliaVerán lanzado polo Concello coa fin de subvencionar a estancia de nenos e nenas (acolléronse a el un total de 82 familias) nestas actividades.

Así, a edil visitou os campamentos promovidos por Globiocio, Ocio Bros, Golfiño e Club Natural Sport. Este último tivo lugar nas instalacións deportivas do IES Número 1 e contou coa asistencia de medio cento de rapaces e rapazas. Como broche de ouro, deu cabida a un taller no que os pequenos e pequenas puideron interactuar con cans da man da entidade Atletas Caninos.

Sampedro tamén se desprazou ao campamento que en Aguiño está a desenvolver a sede comarcal da Asociación TDAH Salnés. En todas as visitas, a edil agasallou aos rapaces cun libro de Os Bolechas.