Rematan os labores para mellorar a contorna do centro de saúde de Abellá

Frades. A empresa BCNOR Gestión y Soluciones Avanzadas SL vén de rematar as obras de humanización da contorna do centro de saúde de Abellá, no Concello de Frades, iniciadas o pasado mes de marzo pero cuxa execución foi interrompida pola pandemia do coronavirus. Uns traballos que supuxeron un investimento de 107.22 euros, financiados nun 70% pola consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda e nun 30% polo Concello.

Os labores consistiron en concreto no levantado das tullas que limitaban a parcela a carón do centro sanitario, así como os tocóns das antigas tullas que se mantiñan nos laterais da praza. Asemade, desmontouse o muro de formigón da parcela, xa que estaba moi deteriorado e presentaba fisuras nalgunhas zonas. No seu lugar instalouse un novo peche perimetral.

Dende o goberno local explican que tamén se procedeu a unificar os distintos pavimentos da praza cun formigón continuo coloreado. Finalmente, “as luminarias exteriores estaban en mal estado de conservación e non achegaban moita luminosidade, polo que foron substituídas por unhas novas de tecnoloxía LED, aproveitando así para soterrar as liñas aéreas que existían na praza”, sinalan fontes municipais.

O rexedor, Roberto Rey, amósase moi satisfeito polo resultado dos traballos pois “conseguimos unha praza moito máis agradable para os veciños e veciñas e na que poidamos organizar máis actividades”.

Esta actuación está incluída no Plan Hurbe e é froito do convenio de colaboración asinado en 2019 polo alcalde de Frades e a conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez.

Queda desta forma xa cerrada unha actuación que daba comezo a primeira semana de marzo, e que tiña previsto quedar solventada en dous meses. O estado de alarma motivado polo covid retrasou todos os pronósticos, polo que as melloras na contorna do centro alongáronse máis do previsto. Con todo, dende agora os veciños xa contan cun espazo máis agradable. A.P.