Renuevan carreteras de Costa da Morte, A Baña, Tordoia y Xallas

Entre los municipios que se beneficiarán de estas mejoras viarias destaca el de A Baña, donde la maquinaria pesada ya llegó hace varios días a Ceilán. Y es el propio alcalde, José Antonio Pereira, quien recuerda que esta actuación que daba ayer comienzo en la AC-444, de titularidad autonómica, “é unha obra importante para a veciñanza. Non podemos esquecer que se trata dunha das principais estradas do municipio, unha das que vertebra o sistema viario do concello. Nestes momentos era unha acción necesaria, posto que o asfaltado estaba deteriorado e o vial precisaba renovar os elementos de seguridade e indicación”. Hay que recordar que esta carretera fue completamente reformada hace una década, mejorándose el trazado y eliminando algunas de sus curvas más problemáticas. Adolece todavía, sin embargo, de zonas de adelantamiento en casi todo su trazado.