Repetirase o xuízo contra a acusada de matar a dous anciáns en Arzúa

Arzúa. A Sala do Civil e Penal do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) acolleu o recurso de apelación contra a sentenza da sección segunda da Audiencia Provincial da Coruña que, dacordo co veredito do tribunal do xurado, decretou o internamento nun centro psiquiátrico, por un máximo de 30 anos, para a muller que matou en 2016 a dous anciáns en Arzúa. Os maxistrados, polo tanto, declararon nula a sentenza e o correspondente xuízo, polo que ordenan a devolución da causa á sección segunda da Audiencia para a celebración dun novo xuízo con diferentes xurados e maxistrado presidente.

O Superior considera que o maxistrado presidente debeu devolver o obxecto do veredicto porque determinados feitos danse por probados “exclusivamente en atención ao que supostamente lles dixo a acusada aos peritos forenses en canto a que se cometeu ou non o delito”. Esa manifestación autoinculpatoria foi declarada nula polo maxistrado presidente na súa sentenza, na que, segundo o alto tribunal galego, “incorporou elementos probatorios incriminatorios que non tivo en conta o xurado”.

O maxistrado presidente cualificouno como “vicio probatorio”. O Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, con todo, destaca que ese “vicio probatorio” debeu dar lugar á devolución do veredicto ao xurado, pois afecta, en todo ou en parte, “a nove dos feitos declarados probados, os nucleares entre eles”. C.G.