Retirados novos niños de velutinas no Ézaro e na central de Carantoña

COSTA DA MORTE. Raro é o día no que os bombeiros do parque comarcal de Cee non teñan que saír para retirar niños de vespas velutinas no seu ámbito de influencia. O luns foron requeridos para eliminar un niño duns corenta centímetros no Ézaro (Dumbría), que se atopaba por riba da porta de entrada do establecemento de turismo rural Casa da Avoa. E o martes recibiron outra chamada ás cinco da tarde para que acudisen ás inmediacións da central hidroeléctrica de Carantoña (Vimianzo). Neste caso tratábase dun niño primario de pequenas dimensións que estaba na terra, no lateral do canal de saída de auga da central. Foron requeridos porque estes días están a realizarse traballos de mantemento nas instalacións, polo que a súa presenza supoñía un risco para as persoas que traballan na zona, segundo sinalaron os bombeiros. M. L.