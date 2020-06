Retiran matorrais e polas dos ríos Samo e Xallas

OROSO. A Consellería de Infraestruturas e Mobilidade, a través de Augas de Galicia, executa traballos de conservación e limpeza no treito interurbano do río Samo, ao seu paso polo concello de Oroso. Estas tarefas estanse a desenvolver nun tramo de preto de un quilómetro de lonxitude, que coincide co percorrido pola parroquia de Marzoa (San Martiño). As principais tarefas consisten na retirada de árbores e de madeira morta na canle do río. Do mesmo xeito, este departamento autonómico está a executar os traballos de conservación e limpeza no treito interurbano do río Xallas, ao seu paso polo concello de Santa Comba. A intervención céntrase nun tramo de setenta e un metros de lonxitude, que coincide co percorrido pola parroquia de Mallón (San Cristovo). As principais tarefas céntranse na retirada dunha árbore baixo a ponte de Truebe e roza selectiva nas inmediacións dunha das estacións de aforo que mide o caudal do río. Estas accións, sempre segundo fontes da Xunta, enmárcanse no programa de mantemento, conservación e mellora que realiza Augas de Galicia no dominio público hidráulico das bacías de Galicia-Costa, no ámbito territorial da zona Galicia centro e norte. O Executivo galego mantén así “activas as actuacións para a mellora dos leitos fluviais e para favorecer as condicións naturais do ecosistema dos ríos”, divulgaban. m. outeiro