Retiran un niño de vespa velutina do aleiro dunha casa de Camariñas

cAMARIÑAS Os bombeiros do parque comarcal de Cee tiveron que acudir na tarde do domingo a retirar un niño de vespa velutina que estaba no aleiro dunha vivienda de Camariñas, a uns catro metros de altura. Aseguran que resultaba perigoso porque na casa residen persoas de risco e atopábase moi preto dunha fiestra. Tratábase dun niño primario de pequenas dimensións, o que facilitou a súa retirada cunha espátula, logo de ser rociado para matar as vespas que había no interior. Nas últimas semanas, os bombeiros de Cee levan realizadas varias intervencións semellantes por mor desta especie invasora. M. R. l.