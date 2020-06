Reurbanización de dúas rúas na Ponte do Porto

CAMARIÑAS. A alcaldesa de Camariñas, Sandra Ínsua, firmou onte a acta de replanteo previa ao inicio das obras de reurbanización das rúas Río do Cura e Sixto, na Ponte do Porto. A actuación conta cun orzamento de 96.728,3 euros e os traballos comezarán nos próximos días. O proxecto para a reurbanización destas rúas implica a demolición do firme actual, a substitución da rede de saneamento, a instalación dunha nova rede de recollida e evacuación de pluviais e, por último, a pavimentación total dos viarios.

A rexedora camariñana destacou que “esta é unha vía moi transitada e necesitaba dun amaño a conciencia xa que, debido ao paso dos anos, se atopa en mal estado.”. Lembrar tamén que están en marcha as obras de renovación integral da travesía da Ponte do Porto, que financia a Deputación da Coruña. O investimento supera os 400.000 € e inclúen a creación de zonas axardinadas e o cambio do alumeado e o mobiliario urbano.