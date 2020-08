Rianxo acollerá o ciclo da USC para os maiores de 50 anos en outubro

RIANXO. O programa universitario para maiores de 50 anos Camiños de coñecemento e experiencia, da USC, chegará ó auditorio de Rianxo do 5 ó 14 de outubro. O programa arrancará o día 5 cun seminario de estilos educativos parentais, a cargo de Diana Priegue Caamaño e Cristina Varela Portela, profesoras da Facultade de Ciencias da Educación, que dirixirán un obradoiro práctico sobre a materia o día 6. Seguirá o día 7 co seminario de criminoloxía a cargo de Ana Moure Soengas, profesora da Facultade de Ciencias Políticas, quen dirixirá un taller sobre a análise dunha huella dactilar o 8. O día 9 haberá un seminario de teatro sobre a construción da personaxe, da man de Beatriz Porrúa, quen impartirá un taller o 14. A inscrición debe realizarse preferiblemente a través do correo electrónico cultura@concelloderianxo.gal. s.s.