Rianxo non renuncia ó Festival da Zanfona, que incluirá cursos, concertos e obradoiros

Rianxo. O Concello de Rianxo e o Centro Galego de Música Popular (aCentral Folque) non renuncian a celebrar este ano o XVI Encontro Internacional Zona da Zanfona, o único festival adicado a este instrumento en toda a Península Ibérica, e que terá lugar os vindeiros 3, 4 e 5 xullo en base a un programa que inclúe concertos, cursos e obradoiros.

Todas as actividades levaranse a cabo cos preceptivos protocolos de saúde e hixiene. Como novidades, haberá propostas online e un curso de construción de zanfona.

Os concertos atenden a un criterio de especialización (o virtuoso Efrén López e as músicas mediterráneas), popular (o repertorio tradicional galego do dúo Sobre Rodas e a dramaturxia de Os Monifates) e as novas expresións recreadas (trío É Romance sobre o romanceiro tradicional ibérico). Esta edición non contará co Palco Aberto, unha mostra das escolas de zanfona do país que amosaban diferentes músicas e o que aprenden ao longo do curso.

Os concertos son de entrada libre e este ano deben ser con reserva previa do billete. Ademais, haberá aforo limitado e distancia física entre público dictaminada polos protocolos de seguridade sanitaria.

É preciso enviar un correo electrónico coa seguinte información: nome, enderezo electrónico, teléfono de contacto e número de persoas e se son de convivencia habitual. A reserva das entradas é para persoas individuais ou grupo de convivintes (máximo 5 persoas) e pódese facer por email (auditorio@concelloderianxo.gal) ou no 664 183 217.

Serán no auditorio, donde actuarán o venres 3 ás 22.30 Efrén López e Sobre Rodas (Luís Caruncho e Carlos do Viso); o sábado 4, á mesma hora, Os Monifates (Alberto Millán e José Nebra) e É Romance (Alba María, Queco Díaz e Uxía Muíño).

Os cursos de interpretación serán igualmente con prazas limitadas. Un será de iniciación, con Óscar Fernández (para o que non se precisa instrumento propio, pois empréstao a organización) e outro de especialización, a cargo de Efrén López.

En canto á actividade formativa sobre a construción dunha zanfona, será conducida polo artesán Suso Gestal. Seguindo os planos ofrecidos en aberto por Jaap e Fay Brand do seu modelo denominado Nerdy Gurdy, a equipa do festival, coa axuda de Suso Gestal, desenvolveu un instrumento básico para ser montado nos dous días que dura o curso, para asegurar que cada participante leve para a súa casa unha zanfona funcional canda a aprendizaxe do xeito de facela. Esta é unha vella aspiración do festival e un dos seus obxectivos de achegar e facer asequible ter un instrumento propio.

Outra novidade será o programa dixital: actividades de divulgación especializada para unha audiencia internacional emitidas por Internet. Será unha aula maxistral con Steve Tyler, zanfonista inglés de longa traxectoria artística, e unha palestra sobre cordas históricas e modernas coa canadense Tobie Miller, intérprete especializada en repertorio barroco para dito instrumento.

Esta cita a través da rede terá lugar o domingo 5. A masterclass de Steve Tyler será de 18.00 a 21.00 horas (en inglés), e a palestra con Tobie Miller, titulada Cordas para zanfona: das históricas ás modernas, de 16.00 a 17.00 (tamén en inglés).

O programa prevé asimesmo a divulgación de repertorio coa terceira entrega do Cancioneiro #ZdZ, publicación de acceso gratuíto e descarga libre que pretende ser unha escolma de cancións coas aportacións dos docentes de escolas de zanfona de Galicia para ter un repertorio común de cancións populares. s. s.