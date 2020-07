Ribeira acolle unha exposición antolóxica de Veiras Manteiga

O Museo do Gravado de Artes de Ribeira acollerá a partir do día 17 de xullo a Exposición Antolóxica 1972 - 2019 de Xosé Luís Veiras Manteiga, unha mostra retrospectiva estructurada en seis temáticas diferentes: Inicio e Galicia Terra Nosa, Corpos e cor, Naturezas mortas e bodegóns, Do devaneo polo celta, Terras, campos e paisaxes e Escenas Teatrais.

Serán máis de 120 obras que, como sinala o artista nado en Compostela e afincado en Noia despois de vivir moitos anos en Francia, “abranguen temáticas e técnicas moi variadas: óleo, acrílico, gravado, tempera e técnica mixta, pois son un compendio desde os meus inicios na pintura”.

O director de Museo do Gravado, Xoán Pastor Rodríguez, refírese no catálogo da exposición a Veiras Manteiga, como “un artista noso, do Barbanza”, si ben recoñece que é un sentimento “parcialmente certo, porque é un artista universal que desenvolveu a súa andaina vital e pictórica entre dous mundos: Galicia e Francia”.

Destaca deste artista a súa “vocación permanente, un traballo arreo, unha expresividade constante, e corenta e cinco anos de dedicación artística sen descanso”.

A historiadora de Arte, Cristina Carballedo, define a Veiras Manteiga como “un artista multidisciplinar que abarca la pintura, la ilustración, el dibujo, la caricatura, el grabado”, e que ao longo da súa dilatada traxectoria “construye un estilo propio en el que los paisajes de Francia, con especial atención a la Bretaña francesa, la mujer y los bodegones son temas recurrentes en su obra, en los que el color es protagonista”.

Un tratamento da cor no que Carballedo Penelas ve a “influencia de los Fauves, movimiento pictórico originado en el país galo a principios del siglo XX, del que Veiras es heredero y representante”.

Igualmente, o pintor noiés, Alfonso Costa, destaca tamén de Veiras Manteiga que “si hay una característica sobresaliente de su arte que nos impacta y nos atrapa es la fuerza del color en su fluir constante”. Dos seus traballos resalta que neles “encontramos siempre la huella de una pertinaz memoria que emerge al encuentro de la dinámica línea que construye los cimientos de su obra, a la vez que demarca con trazos vigorosos los territorios del lienzo donde el pigmento puebla de tonalidades cada centímetro del cuadro, planos que configuran paisajes galaicos, sensuales desnudos femeninos y horizontes atlánticos esculpidos sobre paisajes ancestrales”.

O presidente da Fundación Museo de Artes e alcalde de Ribeira, Manuel Ruíz, asegura que esta mostra, seguindo as razóns de ser que alentan ao Museo do Gravado de Artes, quere “contribuír a proxectar e difundir o inmenso talento que atesouran os nosos creadores de hoxe en día”. Tal é o caso, engade, de Veiras Manteiga, que, aínda que nado en Santiago, “é un noiés universal, orgulloso do seu pobo, e un barbazán ilustre que ten exposto en Polonia, Holanda, España e Francia, país este último no que residiu máis dun cuarto de século, e onde foi acredor de diversos premios como o Grand Prix do Salon de Château-Gontiera, o Grand Prix do Salon d’Ernée, ou o Prix do Salon Vitré-Salon Sable.

Ruíz Rivas sinala ademais que queren redenderelle “unha máis que merecida homenaxe” con esta exposición, complementándoa cun “esmerado catálogo que, estou certo, se acabará por converter nunha peza de coleccionista, cobizado obxecto de desexo para todos os que son conscientes de que a arte, nas súas diversas expresións, constitúe unha excelente menciña para a vida e a para a alma”.