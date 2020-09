Ribeira inicia xa a segunda fase de melloras na rúa Manzanares

RIBEIRA. Cando está a piques de concluír a primeira fase da renovación da pavimentación da rúa Manzanares de Ribeira (entre as prazas de Compostela e Pontevedra), o Concello prepara xa unha segunda actuación para darlle continuidade, co obxecto de seguir mellorando este vial vertebrador do barrio de Bandourrío. Levarase a cabo nunha área de 400 m2 no entorno da praza de Pontevedra e ó longo de 80 metros da rúa Manzanares. Os traballos vainos executar a brigada municipal de Obras, igual que na intervención actual, na que se cambiaron as lousas de granito por formigón pulido e franxas de granito. s. s.