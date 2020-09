Ribeira programou unha Mostra de Teatro con dez representacións

Ribeira. O auditorio de Ribeira dará cabida entre o 9 de outubro e o 12 de decembro a unha nova edición da Mostra de Teatro, un certame que neste ano tan excepcional e para dar cumprimento á normativa anticovid estará limitado a 200 butacas, en lugar das 279 que ten a instalación (é dicir, o 75 % do aforo).

A concelleira de Cultura, María Sampedro, presentou onte a programación. A venda das entradas e bonos terá lugar na Oficina de Atención Cidadá mediante pago con tarxeta bancaria, de luns a venres de 09.30 a 13.30 horas.

A compra de bonos poderase facer dende o vindeiro luns ata o 9 de outubro (ambos os dous incluídos ou ata encher o aforo) mentres que as entradas individuais venderanse dende o 5 de outubro e ata o 11 de decembro de luns a venres no horario indicado, de xeito que cada semana só se poñerán á venda as que correspondan ao espectáculo que terá lugar esa semana.

O prezo individual da entrada para cada función será de 4 € e o do bono para toda a mostra, de 25 €. Neste último suposto, no caso de que un eventual endurecemento das medidas anticovid obrigara a reducir aínda máis o aforo, devolveríase a parte proporcional do importe ás persoas afectadas.

A mostra arranca o día 9 de outubro con Relatos negros, de Manuel Manquiña, e seguirá o 16 con Por vía oral, de Dinamo Producións; o 23 con Sós, de Malasombra; o 30 con A primeira vez, de Talía Teatro; o 6 de novembro con O mozo da última fila, de Redrum Producións; o 13 con Os nenos da varíola, de Pérez & Fernández; o 20 con Concerto con-fusión, de Píscore; o 27 con Sereas, dragóns e pistas de baile, de Avelino González; e o 4 de decembro con O mel non caduca, de Ibuprofeno Teatro.

Todas as funcións terán lugar os venres ás 21.30, agás a última, na que o Grupo Municipal de Teatro de Ribeira se subirá ás táboas un sábado: será o do 4 de decembro ca peza O rei Telesforo busca noiva (e quere noivo). s. souto