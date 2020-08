Ribeira saca á rúa propostas de animación á lectura en 3 parroquias

Ribeira. Baixo a organización do Concello de Ribeira e co apoio do programa Ler Conta Moito da Xunta de Galicia, nas próximas tres fins de semana terán lugar en dita localidade outras tantas sesións contacontos postas en marcha dentro do plan municipal de dinamización da lectura, coa particularidade de que en lugar de celebrarse na biblioteca como vén sendo habitual, viaxarán ás rúas de tres parroquias no ánimo de procurar unha mellor aplicación das medidas anticovid.

A concelleira de Educación, Juana Brión, acompañada do arquiveiro municipal, José Antonio Otero, foi a encargada de dar a coñecer esta programación, que pretende dar cabida aos mellores narradores orais, ás mellores historias e cancións en espectáculos dirixidos a un público infantil e familiar de forma totalmente gratuíta.

A primeira proposta leva por título Patrimonio natural e consiste nun pequeno concerto infantil de Gloria Mosquera e Tomi López de Mamá Cabra. Será o vindeiro sábado día 22 ás 20.30 horas na pista multideportiva da Tasca, en Aguiño.

‘ESPANTAMEDOS’. A segunda actividade programada é a que leva por título A historia de Brancaflor, a cargo de Fran Rei, e será o sábado 29 a partir do mediodía na Praza da Porta do Sol de Santa Uxía.

E a terceira denomínase Espantamedos e chegará da man de Inacio Vilariño e Fantoches Baj o sábado 5 de setembro a partir das oito e media da tarde na zona portuaria de Palmeira.