Ribeira ultima a exposición antolóxica de Manteiga

O Museo do Gravado de Ribeira viviu na tarde do xoves un atípico pero caluroso acto de clausura da sétima edición da exposición BarbantiArte, que, sempre dentro das limitacións de aforo, visitaron centos de persoas e que, boa parte do tempo, só puido ser visualizada online (con gran éxito de espectadores).

O acto contou coa participación do presidente da Fundación Museo de Artes e alcalde de Ribeira, Manuel Ruiz; do secretario xeral de Políticas Culturais, Anxo Lorenzo; da vogal da asociación Barbantia (entidade promotora desta proposta) Pilar Sampedro; do director do centro, Pastor Rodríguez; e da concelleira de Cultura, María Sampedro.

BarbantiaRte mostrou a arte que se fai no Barbanza nos nosos días, servindo de encontro interxeracional entre 81 creadores e creadoras da nosa zona: performance, óleo, gravado, fotografía, escultura, esmalte ou videocreación foron algunhas das formas artísticas achegadas ao público a través dos artistas participantes (consagrados e noveis, e algúns deles do colectivo de persoas con diversidade funcional Ambar).

A clausura concluíu cunha performance de Esperanza Mara, que brindou á audiencia a creación dun monotipo en directo conxugada cun canto de arrolar a capella.

Por outra banda, o citado complexo museístico prepara xa a vindeira mostra. Trátase dunha exposición antolóxica de Veiras Manteiga (1972-2019) que se inaugurará o vindeiro 17 de xullo, ás 20.30 horas, e que ocupará tres salas de dito centro.

Aínda que nado en Santiago de Compostela, é un noiés universal, orgulloso do seu pobo, e un barbanzán ilustre que ten exposto en Polonia, Holanda, España ou Francia, país este último no que residiu durante máis dun cuarto de século e onde foi acredor de diversos premios como o Grand Prix do Salon de Château-Gontier, o Grand Prix do Salón d’Ernée, ou o Prix do Salon Vitré-Salon Sablé. As súas creacións poderanse contemplar acompañadas de textos escritos por autores da talla de Alfonso Costa, Antonio Piñeiro, Aurora Marco, Xavier Castro, Eva Veiga ou Cristina Carballedo.

A súa actividade como creador abarca óleo e acrílico, augadas e tintas, cerámica e gravado, mural e banda deseñada, debuxo e caricatura...