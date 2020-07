Rois lanza unha campaña formativa de compostaxe doméstica

Rois. O Concello de Rois lanza unha campaña de formación para a elaboración de compostaxe doméstica. A programación comeza mañá venres, 3 de xullo, cun curso monográfico gratuíto de dúas horas de duración. O Concello conta coa colaboración das asociacións municipais na difusión desta iniciativa, coa finalidade de formar á veciñanza no proceso correcto de creación de compost.

O primeiro curso monográfico de compostaxe realizarase no edificio multiúsos entre as 19.00 e as 21.00 horas. As persoas asistentes poderán coñecer polo miúdo o proceso e recibirán de balde un manual e un composteiro doméstico co que poñer en práctica os coñecementos.

Esta actividade ten límite de prazas, polo que é preciso anotarse con antelación a través das asociacións municipais ou ben no Concello, chamando ao teléfono 981 804 109 ou enviando un correo electrónico a correo@rois.es no que se indiquen os seguintes datos: nome e apelidos, DNI, enderezo e teléfono. As prazas asignaranse por orde de inscrición.

Aínda que estaba previsto iniciar esta campaña con anterioridade, a situación derivada da pandemia obrigou a suspendela. Agora, o Concello retoma a iniciativa con esta primeira actividade, á que seguirán futuras intervencións formativas nesta materia. Ademais da cooperación coas asociacións veciñais de Rois, a campaña conta coa colaboración da Oficina Española de Cambio Climático, dependente do Ministerio para a Transición Ecolóxica. arca