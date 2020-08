Roteiros turísticos por terra e mar para amosar outra Muxía

Afianzar a Muxía como “un destino de calidade e diferenciado” é, segundo o seu alcalde, Iago Toba, un dos obxectivos do ciclo de seis rutas turísticas que se desenvolverán, por terra e mar, do 29 de agosto ao 12 de setembro para descubrir os rincóns máis agochados da vila da Barca e poder contemplala desde outra perspectiva.

O ciclo, bautizado como Visita Muxía, arrincará o sábado, día 29 co roteiro A riqueza de Moraime (18.00 horas). Da man do profesor e investigador Xan Fernández Carrera, os participantes poderán explorar a riqueza do enclave histórico de San Xiao, declarado Ben de Interese Cultural. Ao remate haberá un concerto do grupo Lulavai, coas arpas como protagonistas.

A seguinte cita será o día 3 de setembro coa ruta Lendas co solpor (20.00 horas). Será un encontro especial nas pedras da Barca no que, coincidindo co solpor, falarase da historia do lugar, dende o primeiro culto ás pedras e os ritos pagáns ata as lendas que, vinculadas á Virxe da Barca, fixeron da contorna un dos lugares máis simbólicos do pobo. Daránse a coñecer tamén os naufraxios acaecidos neste tramo costeiro e as distintas tradicións vencelladas á popular romaría.

O día 4 os camiñantes achegaránse á Historia entre rúas (20.00 horas), cun percorrido que lles amosará a historia da vila paseando por ela. Visitarán lugares clave do pasado e coñecerán uns vestixios únicos da arquitectura popular mariñeira.

A cuarta ruta terá lugar o 10 de setembro (18.00 horas) e centrarase nos oficios locais: o encaixe e o secado do congro, que foron, xunto coa pesca, dous medios de subsistencia de Muxía. Os participantes poderán falar coa xente que aínda os mantén con vida.

De pedra en pedra levará o día 11 aos camiñantes polo litoral da vila muxiana (18.00 horas), desde o paseo da Barca ata a Langosteira. Non será só un percorrido visual, senón que tamén se darán a coñecer a toponimia das pedras e dos cabos e as palabras empregadas pola xente do mar no seu día a día, e que forman parte do patrimonio inmaterial e que “cremos, é necesario revitalizar”, sinalou o rexedor.

O ciclo de rutas rematará o día 12 de setembro cunha travesía especial a bordo do barco Eureka para poder observar todo o litoral, achegándose ata enclaves como a Punta da Barca, a Furna da Buserana e un bo número de praias desde un punto de vista diferente. Os horarios fixáranse en funcións dos grupos que se xunten, que serán dun máximo de doce persoas. Esta é a única actividade que non é de balde, e terá un custe de 15 euros.

As persoas interesadas en participar en calqueira das rutas deberán inscribirse previamente a través do enderezo electrónico turismoconcellodemuxia@gmail.com ou chamando ao número de teléfono 981 742365.

O ciclo foi presentado onte na oficina de información turística de Muxía e, ademais do alcalde, asistiron tamén os concelleiros Javier Romar e Olalla Benlloch, e o persoal da área de Turismo. “Queremos que teña continuidade no tempo, incluso no inverno para favorecer unha desestacionalización turística, pois os temporais tamén teñen o seu encanto”, apuntou Iago Toba.

SENDA NOVA. Pola súa banda, a asociación ambiental Senda Nova pechará a décimo primeira edición da Primavera en Ruta o vindeiro domingo, día 30 de agosto, cun percorrido polas Terras Altas de Soneira. Aseguran que aínda quedan algunhas prazas libres.

Chegarán ao Concello de Zas logo de percorrer a pasada fin de semana o Camiños de Caión, guiados polo mestre Evaristo Domínguez Rial.