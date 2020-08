Rutas a carón do río Tambre

Barcala. Os concellos de Negreira, A Baña e Dubra organizan por segundo ano consecutivo o Verán no Tambre con tres rutas de sendeirismo nas proximidades dese río, e con hora de inicio marcada ás 09.00. Hai que levar máscara e cómpre inscribirse previamente no número de teléfono 650 796 956.

A primeira chega mañá, cunha xuntanza previa na zona da feira de Negreira para percorrer a coñecida Ruta dos tres Pazos, con 15,5 quilómetros, circular, pasando polo paseo fluvial do río Barcala e recalando nos grandes inmobles o do Cotón, o de Baladrón e o de Albariña.

Xa o 29 de agosto, sairá outra marcha da área recreativa de Fiopáns (A Baña) para facer a Ruta da Ribeira do Tambre cos seus 11 quilómetros entre ida e volta, subindo o río ao deixarmos atrás o Portalaxe coas súas pontellas.

E o 5 de setembro turno para a do Remuíño, con 13 quilómetros e saída do colexio de Portomouro (Val do Dubra), para subir río arriba. o. d. v.