Se incautan de 6 plantas de marihuana en Ordes

ORDES. El Ayuntamiento de Ordes divulga una imagen con media docena de plantas de marihuana de las que, aseguran, se incautó la Policía Local en el municipio. Además, dejan claro que “os axentes continúan coas pesquisas para dar co/s autor/es”. La noticia, que optaron por colgar en las redes sociales municipales, ha generado una batería de comentarios jocosos entre los internautas, que van desde los de aquellos que reclaman la legalización hasta los que aplaudían los esfuerzos de la plantilla policial, sin olvidar alguno que lamentaba que “xa non se pode ter horta nen nada” o aquellos que directamente confundieron las plantas con pimientos de Padrón. Hay que recordar que, pese a que el cultivo para consumo propio en lugares no visibles no suele estar penado, sí que se sanciona, con entre 3 y 6 años de prisión, a los que ejecuten “actos de cultivo, elaboración o tráfico, o de otro modo promuevan, favorezcan o faciliten el consumo ilegal”. c.g.