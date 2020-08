“Se os porcos bravos comen o millo, non me compensa ter animais”

Como cada verano, con el maíz ya crecido, los jabalíes acuden en tropel a los sembrados de la parroquia negreiresa de Xallas. Y cada temporada se encuentra con el mismo grupo de vecinos, que no duda en montar guardias nocturnas para espantar a los cerdos salvajes. El motivo no es baladí, como explica Benigno García: “Se os porcos bravos comen o meu millo, xa non me compensa ter animais”, apunta en referencia a las cinco vacas que alimenta con este cultivo.

No es el único. Dos vecinos más se acercan para exponer la misma problemática, subrayando que “levo retirados cinco sacos de mazorcas a medio papar”, aportaba uno de ellos, dejando claro que “nin os petardos parece que lles dean medo. Benigno, a su vez, está ya cansado de los remedios más o menos caseros, como cintas metálicas, pelo humano o pastores eléctricos. “Non valen para nada; estes bichos son como unha pandemia, saltan balados, métense por baixo das alambradas e se estás vixiando ata as cinco da mañá, aparecen en canto te retiras para botar unha soneca”, lamenta. E insiste en que lleva ya una semana pasando buena parte de las madrugadas a pie de sus propiedades, en Outeiros.

Por lo de pronto, García está a la espera de que acudan los técnicos de la Xunta para evaluar la situación, “porque algún ano xa nos compensaron con cartos, pero non chegan para o esforzo que hai que pasar e os gastos en semente e, por riba, cóbranche a chamada”, lamenta.

Los lugareños, además, certifican que la dieta de estos mamíferos se amplía cada vez más, y no sólo disfrutan arramplando con campos de patatas, sino que tampoco le hace ascos a las judías. Otras zonas en las que se reproducen los ataques de los jabalíes a cultivos son en el entorno de o Gorgal y otras parroquias, barcalesas, como la de Liñaio.

En Ames también se detecta su presencia periódicamente en zonas alejadas de las urbes, como Tapia, Lens o Agrón, entre otras.