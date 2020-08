Seis artistas danlle pulos ás DesOrdes Creativas sen actos masivos

O concello ordense volve estar tomado polos mellores grafiteiros de mundo, nunha edición de DesOrdes Creativas que se alongará ata o 20 deste mes con 6 artistas e sen actos masivos. Os encargados de decorar os inmobles elexidos son os galegos MAZ e Mou xunto con Cinta Vidal (Catalunya), Reskate Arts & Crafts (Euskadi-Catalunya) e Manolo Mesa (Andalucía).

Deste xeito, dende a organización comisariada polo colectivo Mutante Creativo lembran que este ano só se manteñen “os murais de gran formato; desta maneira as actividades paralelas que viñamos realizando (concertos, clases maxistrais, conferencias, etc...) non se levarán a cabo”.

De calquera xeito, haberá tamén algunhas “actividades e sorpresas que anunciaremos proximamente”, indican, coa mira posta en “garantir a máxima seguridade debido á situación actual”.

E o primeiro dos artistas en chegar ao concello foi o gaditano Manolo Mesa, que onte traballaba xa nunha casa do barrio do Paraíso. Segundo a organización, a súa pintura “constitúe unha metáfora da vida, do encontro e da soidade”, botando man dunha “iconografía sobre o absurdo da existencia que vai máis alá do físico cara unha imaxe simbólica, un silencio metafísico onde o pasado se une co presente evocando unha ausencia espiritual que outorga unha visión extrema da condición humana”. “A actitude e a resistencia conforman unha identidade, unha mensaxe que provén da rúa, entendendo esta coma un labirinto onde todo ocorre, nexo entre o ver e o non ver”, engaden.

Nesta edición hai tamén unha boa representación de creativos cataláns punteiros.