Seis concellos do Barbanza acollerán 11 espectáculos de Cultura no Camiño+

A Pobra. Os concellos da Pobra, Boiro, Outes, Rianxo, Noia e O Son acollerán 11 propostas culturais da man de Cultura no Camiño+, o ciclo impulsado pola Xunta.

Todos eles son beneficiarios das subvencións convocadas pola Consellería de Cultura e Turismo para a contratación de espectáculos profesionais galegos ao abeiro deste programa, que volve contar co patrocinio de Gadis.

Rianxo sumará catro espectáculos: os de novo circo que tiveron lugar onte no Pazo de Rianxiño e no CEIP Ana Mª Diéguez e, en outubro, as obras de teatro Crónica dunha heterosexual insatisfeita no auditorio (o día 2) e O meu mundo non é deste reino (o día 3). A Pobra ten programados dous eventos: o concerto de Odaiko na Praza Maior o 20 de setembro ás 20.00 h. e o espectáculo de novo circo Circanelo no Cantón da Leña o 21 de setembro ás 18.30. En Boiro recalarán María Faltri e Jorge Juncal co concerto Soñando inventei no Campo de San Roque o 4 de setembro ás 20.30 h. A casa da cultura de Outes acollerá a obra de teatro Lázaro de Tormes o 26 de setembro ás 20.00 h. E na casa da cultura de Noia terá lugar o espectáculo de maxia Vitamina CC: Carvalho Calero do ilusionista Martín Camiña o 10 de outubro ás 12.15, e o día 11, no mesmo lugar, a obra Bailando cos contos, ás 17.15. No Son celebraranse hoxe o concerto A cara bonita da pedra ás 21.30 e a obra de teatro Love está en el aire, o 3 de outubro na casa da cultura, a partir das 20.30. s. s.