Seivane actuará dende o balcón do museo ribeirense

RIBEIRA. A gaiteira Susana Seivane inaugurará en Ribeira o ciclo Concertos do desconfinamento, promovido polo Fondo de Proxectos Culturais Xacobeo 2021. No marco deste programa, a artista ofrecerá tres concertos de 20 minutos en tres balcóns emblemáticos de Galicia nos que, en solitario, repasará pezas significativas do noso patrimonio. O primeiro terá lugar no balcón do Museo Municipal de Ribeira mañá venres ás 22.15 horas. Susana Seivane interpretará pezas vencelladas ao noso patrimonio musical, prestando especial atención á relación entre os temas e os lugares escollidos para celebrar os concertos. O repertorio será diferente para cada edición. S. SOUTO