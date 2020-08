Sel lucirá una nueva maqueta

MUROS. El centro de interpretación del patrimonio marítimo de Sel, en Muros, cuenta desde ayer con una nueva maqueta. Fue donada por su autor, Fran Romero Pedrosa, quien, después de año y medio de trabajo y muchas mediciones y cálculos, “fixo esta magnífica reprodución do acorazado Cardenal Cisneros, afundido nos Baixos de Meixide o 28 de outubro de 1905”, apuntaron fuentes municipales. El hundimiento del crucero de la Armada Española causó gran impacto, aunque en el suceso no hubo que lamentar víctimas mortales, ya que los tripulantes que iban a bordo fueron rescatados por los barcos que se encontraban por la zona. Ahora su historia permanecerá viva gracias a esta obra. m. C.