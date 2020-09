Senda Nova pechou a Primavera en Ruta cunha andaina por Zas

A asociación ambiental Senda Nova, da zona de Bergantiños e Soneira, vén de rematar o ciclo da súa Primavera en Ruta deste ano, na que organizou dende xuño sete andainas nas que participaron unhas 150 persoas.

E fíxoo ao grande cunha excursión por Zas á que se sumaron vinte participantes. Logo das presentacións e de meter nas mochilas os bocatas e o tríptico, visitaron a fervenza do Rabiñoso (un paraxe excepcional) ao comezo do día. Serviulle tamén para estimular a subida ó Pico de Meda, con paradas para coller folgos e comentar aspectos que ían xurdindo. Chegado a ese gran balcón que permite recrearse coas impresionantes vistas, tiveron a sorte dun ceo despexado.

Logo de divisar o mar e lugares coñecidos, iniciaron o descenso para dirixirse á mámoa da mina ou da pedra da lebre. Neste lugar trasladaron a súa imaxinación ao período megalítico gracias ás explicacións do guía, e colleron dirección Parga facendo uns dous quilómetros pola beira do río.

Os bocadillos xa pesaban moito nas mochilas e decidiron dar boa conta deles nun campo á beira da canle fluvial, preto da ponte do Sisto. Xa cheos e logo dunhas risas, seguiron camiño ó cruceiro do Sisto para continuar a ver o pouco que queda das Torres do Surribado.

A Agra da Cruz foi a súa seguinte parada, onde tiveron coñecemento da aparición de tégulas romanas e outros achádegos que confirman a romanización destas terras.

A igrexa de Gándara e o seu magnífico cruceiro agardaban por eles nunha tarde espléndida, e despois dirixíronse a Vilaestévez para admirar as súas casas de pedra ben traballada, encher as cantimploras e subir o castro cultivado na súa croa.

Xa coa tarde esmorecendo, o camiño levounos a Carreira para visitar a aldea e o seu Museo do Liño. Alí atendeunos Perfecto. Moi amablemente, como sempre, amosoulles os traballos relacionados co liño, e dirixíronse, para rematar o día e coller o bus de regreso, á praia fluvial da mesma Carreira e o seu fermoso entorno. Logo fixeron unha foto de grupo e voltaron satisfeitos co día vivido polas terras de Zas. A asociación amosou o seu agradecemento a Evaristo, o guía, e ós participantes.

Unha nova xeira de rutas espallou esta XI Primaveira en Ruta de novo polos recunchos perdidos da contorna, uns espazos esquecidos que seguen a ser obxectivo da entidade a través dun programa de andainas que cumple agora once anos coas mesmas premisas coas que se iniciou.

Hoxe máis que nunca, nesta Primavera en Ruta que foi verán, os obxectivos que parecían rebuscados fai uns anos maniféstanse como conductas asumibles xa por todos.

“Creo que puxemos neste tempo un importante gran de area para transformar a unha sociedade local máis ansiosa hoxe de natureza, de rural, de posta en valor do patrimonio local, e de establecer destinatarios locais para unhas actividades con limitado volume de participación e abondosa interpretación do patrimonio”, sinala un representante do colectivo.

Isto fai que proxectos como a Primavera en Ruta se consoliden como iniciativas transversais para a revitalización do rural. A situación sanitaria fixo que a primavera fora en verán e que moita xente tivera que quedar sen participar nas andainas.

“Nada nos pon máis tristes que esta anómala situación pola que pedimos desculpas. Nada nos fai máis felices que compartir este proxecto transversal con entidades veciñais, persoeiros das parroquias, Protección Civil de Carballo, os concellos de Carballo, Coristanco, A Laracha, Malpica de Bergantiños e Zas, e á xente de Senda Nova”, indican.