Sés dará un concerto o sábado 12 na praza do centro social de Boiro

Boiro. A cantante galega Sés chega a Boiro coa súa xira Liberar as arterias, nun concerto en dúo que terá lugar o vindeiro sábado día doce, dentro da programación do Verán Cultural. O departamento de Cultura mantén, durante o mes de setembro, as actividades culturais programadas para todo o verán, con diversidade de temáticas e en distintos espazos do municipio.

Contacontos, actuacións, espectáculos e concertos son algunhas das actividades que aínda quedan para o presente mes na localidade.

Como se leva facendo durante toda a época estival, as actividades culturais estanse realizando en distintos espazos para levar programación ás distintas parroquias do municipio, e lévanse a cabo con aforo reducido e seguindo todas as medidas de seguridade e prevención para evitar contaxios da Covid-19.

O sábado día doce será Sés quen estea en concerto en Boiro. Será ás 21.00 horas na praza ubicada detrás do cento social da vila, unha actividade incluída dentro dun programa de dinamización lingüística da Secretaría Xeral de Política Lingüística.

A actuación será totalmente gratuíta, pero as prazas son limitadas. A reserva de entradas pode facerse a través do enderezo electrónico reservacultura@boiro.gal. s. s.