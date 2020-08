Silleda arranxará o vial sito entre Negreiros e O Castro

Silleda. O Concello silledense continúa mellorando a rede viaria municipal. Así, nos vindeiros días procederase á licitación das obras para arranxar o vial que une as parroquias de Negreiros e O Castro. Esta actuación acometerase a través do Plan Marco para a mellora de camiños rurais (2020-2021), e tamén con fondos municipais. A inversión prevista supera os 65.000 euros e a previsión é adecentar o estado do firme, que acusa un notable deterioro.

Con esta cantidade “tratamos de seguir mellorando a rede viaria municipal”, sinala o concelleiro de Obras, Antonio Ferro, sobre o programa financiado polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural a través da Agader. Por outra banda, os labores que se están a executar no vial de acceso á parroquia de Saídres están xa a punto de rematar. Neste caso a inversión acométese a través do Plan Concellos da Deputación de Pontevedra.