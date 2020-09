Silleda contratará dúas persoas para a limpeza dos edificios públicos

silleda. O Concello de Silleda vén de iniciar o proceso de contratación de dúas persoas como persoal de limpeza de edificios públicos, en réxime de funcionario interino, e a creación da correspondente bolsa de emprego.

Tal e como xa se anunciara en días pasados, esta convocatoria vén motivada polo necesario reforzo da limpeza, tendo en conta a situación sociosanitaria actual polo impacto da covid-19.

Onte mesmo o BOP de Pontevedra publicaba o anuncio desta contratación e as bases están xa dispoñibles tanto no taboleiro de anuncios do Concello, como no da sede electrónica e na páxina web municipal. As persoas que desexen optar a estas prazas teñen un prazo de 5 días hábiles contados a partir de hoxe. A selección realizarase mediante concurso-oposición e virá determinada pola experiencia e os coñecementos.