Silleda doa 1.500 euros para os nenos saharauís

Silleda. O Concello de Silleda continuará colaborando, como nos últimos anos, coa asociación Solidariedade Galega co Pobo Saharauí (Sogaps). A suspensión do programa Vacacións en Paz que xestionaba esta entidade, por mor da crise sanitaria actual, obrigou a replantexar este ano as colaboracións, polo que estas se enfocarán noutros ámbitos.

Silleda, que leva anos acollendo no municipio a nenos dos campamentos de refuxiados, realizará a mesma aportación, 1.500 euros, que se destinará neste caso á compra de alimentos e medicinas para o pobo saharauí.

“Somos conscientes do gran traballo que está a realizar esta asociación e xa que este ano non será posible traer aos nenos e nenas para pasar o verán alonxados das duras condicións de vida do deserto, seguiremos facendo a nosa aportación para o suministro de produtos básicos”, explica a concelleira de Benestar e Iguadade, Ángela Troitiño. O Concello sillendense vén colaborando nos últimos anos con distintas iniciativas solidarias promovidas por Sogaps. A.P.