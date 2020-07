Silleda reorganiza e mantén a fin de semana a peatonalización das rúas

Silleda. As rúas do centro da localidade pontevedresa de Silleda continuarán sendo peonís durante as fins de semana. Esta medida, que se puxo en marcha a mediados do pasado mes de maio, continuará aplicándose na úa Progreso e en todos os tramos adxacentes durante os vindeiros meses.

Segundo informan os responsables municipais, dende esta fin de semana o corte establecerase dende as 15.00 horas do sábado ata as 21.00 horas do domingo.

Quedarán restrinxidas ao tráfico todo o tramo da rúa Progreso (dende Condes do Deza ata o cruce coa Trasdeza) e as rúas adxacentes (Cartagena, Castrelo, Antón Alonso Ríos) así coma un tramo de Emilio Alonso Paz (ata o parquin do supermercado Froiz) e o da República Arxentina (ata o cruce coa rúa Morón).

Sólo se permitirá o acceso a residentes, que segundo indica o Concello tamén poderán estacionar, taxis e carga e descarga, e nas sinais pertinentes a velocidade quedará limitada a 20 quilómetros hora, como zona de prioridade peonil. O tráfico desviarase por Pintor Colmeiro, rúa Venezuela, Outeiro, Condes do Deza e rúa Morón.

ACTIVIDADES Este corte aplicarase tamén o venres 10 de xullo –xornada de festivo local- pola tardiña, con motivo dun dos concertos incluidos na programación cultural MoVEMOS Silleda.

A medida de peatonización de rúas, que é moi criticada polo principal grupo da oposición, comezou a aplicarse durante o estado de alarma para favorecer a mobilidade das persoas gardando as distancias establecidas na normativa. Tamén se tivo en conta, explican, que esta é a única zona do casco urbano na que non se interrumpe a circulación, xa que noutras coma o entorno da avenida do Parque, esta medida sería máis complicada.

Indicar, finalmente, que dende o Concello apélase á responsabilidade da veciñanza á hora de respetar os sinais, xa que o acceso está limitado, como se indica nas vallas a residentes, carga e descarga e taxis con velocidade limitada a 20 quilómetros hora e tendo sempre en conta a preferencia dos peóns.