Silleda vai colaborar no premio Modesto Rodríguez Figueiredo

O Concello de Silleda formará parte xunto coa Fundación Padroado Pedrón de Ouro na organización da LXVI Edición do Premio de Narracións Curtas Modesto Rodríguez Figueiredo. Como é ben sabido este premio, o de máis anos en Galicia, ten carácter itinerante, e así na súa convocatoria e organización intervén cada ano un concello de Galicia.

Os dous anos anteriores foi o municipio de Mazaricos, en 2018 e o 2019 realizouse en Santa Uxía de Ribeira. Desta vez a organización corre a cargo de Silleda. Segundo indica o Concello en poucos días “estarán a disposición das nosas creadoras e dos nosos creadores as bases do premio e así para concorrer terán de prazo ata o 20 de novembro de 2020”. A este galardón concorren en cada convocatoria sobre 65 orixinais,destacando que en boa parte as obras son de autores e autoras novas. Mesmamente aos gañadores e ás gañadoras, segundo a crítica literaria galega, coñéceselles como Xeración Pedrón.

O xurado estará composto por un representante do Concello de Silleda, un membro da Asociación de Escritores e de Escritoras en Lingua Galega, un membro do Pen Clube de Escritores e Escritoras de Galicia, a escritora Estibaliz Espinosa (gañadora da edición do 2019), o presidente do Pedrón de Ouro e o secretario da Fundación que fará a mesma función no xurado ( con voz e sen voto).

O premio fallarase a poder ser na segunda quincena do mes de decembro de 2020 e entregarase en data e lugar que así o estime o Concello de Silleda. Salientar que, segundo as bases, a gañadora ou o gañador, así como os ou as merecentes de accesos, se os houbera, deberán recoller en persoa os seus premios no acto de entrega que o concello organizador comunicará oportunamente. Indicar que o premio Modesto R. Figueiredo foi presentado hoxe nas dependencias do Concello de Silleda polo secretario da Fundación Pedrón de Ouro, David Otero, o alcalde, Manuel Cuiña e a concelleira de Cultura, Mónica González.