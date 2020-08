Solicitan os populares de Arzúa mellorar as feiras quincenais do municipio

ARZÚA. Os populares de Arzúa advirten de “posibles” melloras para un desenvolvemento máis eficaz das feiras quincenais (o 8 e 22 de cada mes). Segundo o portavoz do PP, Rafael Rivadulla, “xa temos remitido en diversas ocasións ao concello puntos de mellora das feiras, pero a situación actual require de novas medidas”, indica. Cuestións como a seguridade e vixilancia, con presenza de forzas do orde, para o uso de máscara e evitar roubos, a distribución non equitativa dalgúns postos, a escasa publicidade da planta de aparcamento, onde os feirantes pasan desapercibidos, as melloras nos postos do polbo ou as naves do gando, entre outras, “foron rexistradas e comunicadas ao equipo de goberno”, aseguran. Aproveitan os populares para lembrar a petición de celebrar un mercadillo cada sábado, que non coincida co dos días 8 e 22. A.P.