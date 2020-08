Solicitudes ata o 24 para o concilia escolar carballés

BERGANTIÑOS. A concellaría de Igualdade de Carballo abre o prazo de solicitude de praza no programa concilia ata o 24 de agosto, que ofrece ás familias a posibilidade de deixar aos nenos nos colexios participantes a partir das 07.00 horas, facilitando deste xeito a conciliación familiar e laboral. Este ano, debido á situación sanitaria provocada pola pandemia, adaptáronse as normas de funcionamento e incluíuse unha limitación de prazas. Ata agora atendíanse todas as solicitudes pero, por razóns sanitarias, este curso haberá 100 prazas no CEIP Fogar (60 con almorzo e 40 sen el) e 55 no CEIP Bergantiños (con 35 e 25), e non existirá a opción de utilizar o servizo en días soltos. C.G.