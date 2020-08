Suspéndense as xornadas de limpeza do Furelos este verán

Melide. A xunta directiva da Asociación de Troiteiros Río Furelos vén de comunicar a decisión de suspender este ano as XVI Xornadas de Limpeza que, ininterrompidamente, viña realizando dende o ano 2005. Darían comezo, de celebrarse, o derradeiro sábado de agosto, día 29, para continuar durante as xornadas do 5 e o 12 de setembro.

“A causa de termos tomado esta decisión non é outra que a situación de pandemia que estamos a padecer provocada pola covid-19”, sinalaron fontes da entidade. Este escenario inédito “xa nos levou a suspender todas as actividades grupais programadas para o presente exercicio”, engaden ó respecto.

Os membros de entidade insistiron en que “mentres non haxa vacina para o virus, ou outros medios para controlalo, calquera xuntanza que propicie o contacto interpersoal duradeiro é susceptible de provocar contaxios”. Polo tanto, consideran que “debemos evitar estes contactos”. Dende o mencionado colectivo aproveitan tamén para pedirlle á sociedade que tome conciencia, pois “o virus está aí fóra”.

Por certo que o pasado mes de xuño volvía producirse un vertido a uns dous quilómetros da desembocadura do río Furelos, polo que, dende aquí, demandamos tamén sentidiño para evitar calquera problema medioambiental. A. P.