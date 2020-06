Teo programa sesións de autocine para as 13 parroquias no verán

Teo. A concellaría de Cultura de Teo programa un autocine para este verán que chegará ás trece parroquias do concello. Dende o departamento municipal explican que o autocine é unha proposta cultural alternativa e segura nestes tempos que vivimos, e poderase ir nos nosos coches e sen saír deles, mirar o filme e sintonizar a radio manualmente para poder escoitalo, “ao máis puro estilo americano”, precisan.

Cultura programará unha proxección por parroquia, durante os meses de xuño a setembro, en datas arredor das festas da cada unha delas, e farase en colaboración coas comisións de festas, asociacións, entidades ou colectivos de veciñanza de cada unha das trece parroquias.

As entradas serán de balde e están destinadas á veciñanza empadroada no municipio. A reserva das mesmas poderá facerse a través das comisións de festas, asociacións ou colectivos de referencia a nivel parroquial, no caso de habelas, ou no enderezo electrónico autocinecultura@teo.gal ou ben nos números de teléfono 881 957 534 e 689 386 303 en horario de 09.00 a 14.00, de luns a venres, indicando o nome e apelidos, número de DNI, teléfono, aldea e parroquia, matrícula do coche e a película que se quere ver.