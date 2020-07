Terra Atlántica entregará este xoves 30 material promocional aos concellos

A marca territorio Costa da Morte Terra Atlántica celebrará este xoves, 30 de xullo, ás 13:00 h, na Casa da Cultura de Vimianzo, un acto cos concellos da Costa da Morte, no que fará entrega de material promocional coa finalidade de reforzar a divulgación e posta en valor da marca a través do compromiso e implicación das institucións do territorio.

Xornada de casos inspiradores

Pola tarde, ás 20:00 h, no Centro Sociocultural de Baio, terá lugar unha xornada de presentación de casos de éxito inspiradores para a marca e as súas empresas asociadas.