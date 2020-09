Testal xa está `preparada´ para o inicio da campaña

O alcalde de Noia, Santiago Freire, vén de supervisar os últimos detalles das obras de remodelación e ampliación da lonxa do Testal executadas pola empresa Tragsa de cara á apertura da campaña marisqueira, fixada para hoxe. Unhas instalacións nas que a Consellería do Mar vén de investir preto de 600.000 euros e que serán visitadas hoxe polo presidente da Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo.

“Trátase dunha actuación moi demandada na que a Consellería do Mar asumiu en solitario un investimento próximo aos 600.000 euros e que ten como obxectivo favorecer as condicións laborais dun colectivo tan importante para Noia e a nosa contorna como son os mariscadores e mariscadoras”, explicou Freire Abeijón respecto dos traballos acometidos na rula.

As obras supuxeron unha fonda remodelación destas instalacións, que redundarán na mellora das condicións de illamento, impermeabilidade e climatización do inmoble. Así mesmo, mellorouse a cuberta do edificio, a accesibilidade das instalacións e tamén a distribución dos espazos interiores, incluíndo a instalación de sumidoiros que facilitarán o desaugue no proceso de limpeza.

“Nas próximas semanas montarase o graderío para que todas as persoas que o desexen poidan seguir o proceso de clasificación e procesado do berberecho de Noia, o que estou seguro que será un importante atractivo turístico”, indicou o alcalde noiés, quen aproveitará a visita do presidente autonómico para agradecer o compromiso da Xunta cun sector do que dependen máis de 1.500 familias do municipio.

Cómpre lembrar que o Diario Oficial de Galicia (DOG) publicou a comezos deste verán a orde a través da que se ampliaba preto de 680.000 euros o crédito destinado á convocatoria de 2020 das achegas para a modernización das instalacións portuarias, das lonxas e dos lugares de desembarque no marco do Fondo Europeo Marítimo e de Pesca. Este incremento sumouse á cantidade inicial de 2,5 millóns de euros destinada para este fin na convocatoria publicada no DOG o 6 de febreiro, o que supón un importe total de máis de tres millóns de euros.

Este tipo de equipamentos melloran as condicións de traballo do sector e son importantes para as rulas como a de Testal, que destaca pola súa aportación ao marisqueo de Galicia co berberecho como especie estrela.