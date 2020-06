Tordoia pon en valor a lectura entre os cativos esta cuarentena

Tordoia. O Concello de Tordoia anima aos cativos a aproveitar o confinamento para sumerxirse nos libros. A lectura está a ser, sen dúbida, unha das actividades máis destacadas polos municipios e das que mellor acollida están a ter entre a cativada (non esquezamos que o Concello do Pino continúa a día de hoxe coa iniciativa A Hora do Conto). Neste caso Tordoia leva xa dúas fins de semana recomendando obras de distintas temáticas para entreter á cativada.

As primeiras que aconselleraron dende o goberno local foron Uxío, de Martín Romero e A Caza, de Alberto Vázquez. Ambas foron premios Castelao 2019. A primeira recrea as aventuras dun neno que nos convida a entrar no seu cómic coa súa amiga Ana e un canciño. A Caza, conta a historia dun cazador na prehistoria a través dun grafismo moi sólido realizado coas técnicas do sumi-e (surxidas no séxulo II na China).

A pasada fin de semana as propostas foron dous traballos do escritor e xornalista de Rodís, Moncho Vilar, dirixidas a todos os públicos. Escolléronse Os televisores estrábicos e Un peixe no parqué, “obra esta última na cal se fala do noso Dolmen de Cabaleiros”, apuntan fontes municipais. A medio camiño entre a novela e o libro de relatos, o autor ofrece unha narración ateigada de ironía e humor. En Os televisores estrábicos obsérvase a loita radicalmente optimista por sobrevivir a un tempo de desesperanza. Lectura moi axeitada para o momento actual. A.P.