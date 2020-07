Traballadores de Xeal preparan xa máis mobilizacións

O comité de empresa de Xallas Electricad y Aleaciones (Xeal) prepara un novo calendario de mobilizacións para esixir “o rearranque dos fornos, o plan de viabilidade e as inversións comprometidas”.

Este anuncio chega despois de que a dirección da compañía (antiga Ferroatlántica) lles confirmase que, a pesar do remate do ERTE, non recuperarán a actividade produtiva. Só manterán operativos dous dos cinco fornos das fábricas de Cee e Dumbría o que, segundo portavoces do comité, supón que “o ERTE era unha fraude, que non existían causas e que o único obxectivo da empresa era aproveitar a crise sanitaria para afianzar o plan de paralización dos fornos, desmantelamento das factorías e recorte de emprego”.

Lembran que hai xa un ano que a nova empresa adquiriu o complexo industrial e enerxético, “pero a día de hoxe seguimos sen un plan de viabilidade, sen o contrato e os acordos con Ferroglobe, e sen executar os investimentos comprometidos”, sinalan.

Aseguran que a actividade produtiva das ferroaliaxes “é inferior ao 8% da capacidade” das fábricas de Cee e Dumbría, polo que estudarán “retomar un calendario de mobilizacións a realizar nas próximas semanas para esixir o rearranque dos fornos e garantías de futuro das fábricas e dos empregos”.

Igualmente, o comité lémbralle á Xunta que “ten que exercer as súas competencias dunha vez e esixirlle á empresa que presente o preceptivo plan de viabilidade ao que obrigan as cláusulas das concesións hidroeléctricas”.