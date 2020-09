Tramitan multas por non xestionar a biomasa nos montes pobrenses

A Pobra. O Concello da Pobra do Caramiñal iniciou a tramitación de expedientes sancionadores que afectarán ás persoas propietarias dalgunhas parcelas polo incumprimento da xestión da biomasa á cal obriga a Lei 3/2007, de 9 de abril, de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia, no que respecta ao solo urbano, urbanizable e de núcleo rural.

Así mesmo, tamén se lles aplica a aqueles terreos que se atopan no solo rústico dentro da franxa de cincuenta metros perimetrais ao límite do solo urbano, urbanizable e de núcleo rural, enviándose varios expedientes á Consellaría do Medio Rural da Xunta de Galicia para que continúe co procedemento, ao ser a institución coas competencias necesarias para poder sancionar nestes casos.

As persoas titulares de parcelas dentro do solo urbano, urbanizable e de núcleo rural están obrigadas, así como nas franxas perimetrais de cincuenta metros ao redor destas, a efectuar a xestión da biomasa no prazo voluntario que se estipula cada ano, concretamente, ata o 31 de maio.

PRÓRROGA DO PRAZO. Neste ano 2020, debido á situación sanitaria derivada da pandemia pola Covid-19, dito prazo prorrogouse ata o día dezaséis de xullo.

A lei permite requirir antes ou despois deste prazo a xestión da biomasa cando se solicita de oficio ou por outra persoa interesada, por causas motivadas e xustificadas.

En canto á vexetación, non se permiten os piñeiros, os eucaliptos, as xestas, os toxos e as silvas, exceptuando os loureiros, os carballos, os castiñeiros e outras frondosas.

Outras árbores que se exclúen desta disposición son aquelas que se empregan para a xardinaría (tuias, cipreses, etcétera), froiteiras de calquera tipo ou as que non teñen continuidade cunha masa forestal, que están illadas e que non representan risco de incendio forestal.

DEREITO CIVIL. Nestes últimos casos, a solución dos problemas entre lindantes debe ser a través do Dereito Civil, segundo o Concello.

A Pobra segue así o camiño xa iniciado por outros concellos do Barbanza, como o de O Son, que o pasado mes de xaneiro publicou no DOGA o anuncio polo que lle lembraba aos titulares de máis de 2.800 propiedades forestais a súa obriga de xestionar a biomasa vexetal e de retirar as especies arbóreas prohibidas, incidindo no “posible incumplimento” por parte de quenes xa foran notificados por correo postal. suso sOUTO