Trazo adxudica obras para mellorar os viais e o alumeado

Trazo. O Concello de Trazo vén de comunicar a este xornal que xa ten adxudicadas, e en breve comezará a executalas, varias obras para mellorar a seguridade vial e o alumeado nas parroquias do municipio. En concreto, están previstos traballos para adecentar camiños en Polveira, Vilouchada e Gonselles. Tamén se prevé mellorar a seguridade vial en varios puntos do concello e cambiar a Led parte do alumeado, “un proxecto que, coa subvención do Idae, afectará a toda a localidade”, recalca a alcaldesa, Fina Súarez.

Están pendentes de adxudicar en breve os labores nos camiños de Restande, Morlán e Chaián e o acondicionamento de pistas en Oa, Vixou e Combel de Abaixo. O goberno local está moi satisfeito “polo arranque da contratación administrativa”. A. P.