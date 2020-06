Trazo invita a desfrutar de Chaián con coidado

Chegou o verán e a calor e con el as gañas de deixar un pouco de lado os momentos vividos nos últimos tres meses. O período estival deste 2020 será dende logo moi diferente a todos os coñecidos ata o momento, pero a idea de ir á praia ou á piscina a refrescarse faise irresistible para moitos. No caso de Trazo, a veciñanza ten todas as súas expectativas postas na praia fluvial de Chaián e xa poden verse moitas persoas nas súas augas. A alcaldesa Fina Suárez, considera que tendo en conta a situación extraordinaria, “aconsellamos desfrutar da paisaxe mellor ca do baño, xa que a Consellería de Sanidade non recomenda a auga doce”. Engade que hai que ser moi precavidos e que “a pesar de que Augas de Galicia vén de declarar Chaián apta para o baño, quizais non é a mellor opción”. A rexedora púxose en contacto co Concello de Santiago e “atopámonos na mesma tesitura porque a xente estase a bañar, pero nós aínda estamos á espera de coñecer os protocolos”, sinala Fina Suárez.

A área recreativa, ubicada a uns 10 quilómetros do municipio de Trazo, recibiu importantes melloras durante decembro de 2019. En concreto, segundo explican fontes municipais, traballouse para adaptar os baños para as persoas con minusvalías, ubicáronse contedores e unha fosa séptica. Ademais fixéronse labores de ornamentación, entre elas, mellorouse a zona con plantas. Pero as sucesivas enchentas que se deron durante os meses de inverno causaron graves danos e hai pouco volveu a debrozarse todo e arranxáronse os desperfectos. Ten tamén unha cafetería dispoñible ao público na zona “e está bastante concurrida”, aseguran dende o Concello.

CACHARELAS. Por certo que respecto ás cacharelas do San Xoán de esta noite, o goberno de Trazo sacou un bando informativo no que comunican que “non se autoriza a realización de ningunha festa nin cacharela relativa á celebración do día de San Xoán en espazos públicos, así como calquer outro tipo de actividade relacionada”. Só se poderán desfrutar en privado.