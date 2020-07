Tres empresas optan ao suministro da compostaxe de Valga

Tres empresas presentaron ofertas no Concello de Valga para a subministración de composteiros individuais e comunitarios no marco do Plan Revitaliza, no que participan a propia entidade local e a Deputación Provincial. O proxecto conta cun orzamento de preto de 104.00 euros.

Segundo a información facilitada polos responsables municipais, os licitadores son a compañía navarra Vermican Soluciones de Compostaje, a catalana Alquienvas e Berca Group, con sede en Madrid e delegación en Galicia.

A contratación do material preciso para a posta en marcha deste plan de compostaxe dividiuse en tres lotes: a dotación de 1.191 unidades de composteiros individuais con capacidade entre 300 e 400 litros para o que se destinan 86.446,60 euros; a provisión de tres unidades de composteiros individuais de entre 800 e 900 litros de capacidade (99,30 euros) e a instalación doutras 28 unidades modulares de compostaxe comunitaria, cun custe total de 16.940 euros.

As empresas Vermican e Berca presentaron ofertas aos tres lotes, mentras que Alquienvas só concorreu ao primeiro deles.

Indicar que a mesa de contratación se reuniu hai uns días para abrir os sobres A e B, correspondentes á documentación administrativa e técnica e, posterioremente, os representantes dos licitadores e os técnicos municipais desprazáronse ata o recinto da depuradora, no lugar de Campaña, para a apertura e montaxe das mostras do material que subministrará cada empresa en caso de resultar adxudicataria.

MESTRA COMPOSTEIRA Segundo explican , para xestionar este proxecto do Plan Revitaliza, o Concello de Valga incorporou o pasado mes mes de maio a unha mestra composteira. O obxectivo é fomentar a compostaxe entre a veciñanza, instalando composteiros comunitarios nas zonas máis urbanas e no entorno de edificios de vivenda colectiva, e os composteiros individuais repartiranse entre residentes en vivendas unifamiliares.