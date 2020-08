Tres obras de Cicl-Ando en Carballo para a mobilidade sustentable

Carballo. A Xunta de Goberno Local de Carballo impulsou onte expedientes de contratación de obras por valor de 1.186.457,85 euros. Entre elas figuran as tres primeiras actuacións do proxecto Cicl-Ando, que inclúe a construción de 18 quilómetros de sendas peonís e ciclistas para conectar distintos lugares do citado municipio.

Os contratos, que se licitarán nos vindeiros días, corresponden á senda que bordeará o polígono industrial de Bértoa a partir do treito xa construído (278.398 €); a conexión dos carrís para bicicletas das avenidas de Razo e Malpica (96.799 €) e a mellora do carril existente nas rúas Poñente, Fábrica e avenida de Malpica (147.458 €).

Ademais, o Concello carballés contratará a mellora da rede de abastecemento de auga para estender o subministro aos núcleos de Serantes (Oza) e Xoane (Goiáns). O investimento, incluído no POS+ 2020, acada os 171.006 €.

Dende o goberno local sinalan que darán así responsta “ás demandas trasladadas pola veciñanza a través dos consellos parroquiais”. Na parroquia de Oza tamén están a traballar no proxecto para levar a auga aos veciños do lugar de Vilar de Uz, “co cal se completaría o servizo en todos os núcleos”, engaden.

Outros dos proxectos que se van contratar corresponden á mellora da capa de rodaxe na vía de Canosa (Rus) a Pereiro Vello (Entrecruces), e á reurbanización das rúas Perú e Tarragona. Os tres están incluídos tamén no POS+ 2020 e suporán un investimento total de 557.911 €.