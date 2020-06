Triunfa por 53 votos a favor y 5 en contra la jornada única en Castriz

Santa Comba. La implantación de la jornada única en los colegios de Santa Comba continúa generando controversia, tras divulgarse que acaba de aprobarse por aplastante mayoría en el CEIP Pepe Xan Baña de Castriz, mientras que en Barrié de la Maza de la capital local no cuentan ni siquiera con convocar este año el proceso después de que los padres lo rechazaran en sucesivas ocasiones durante varios años.

De esta forma, la Asociación de Nais e Pais Anpatrabanenos de Castriz trasladaba el “resultado favorable nas votacións para a xornada única”, con 53 votos a favor, sólo 5 votos en contra y 2 abstenciones. Y es que, según aportaba alguna de las progenitoras, así se facilita la conciliación laboral y familiar, al coincidir el horarios de los alumnos con el de sus padres.

En cuanto al CEIP Barrié de la Maza, uno de los más potentes con casi 400 alumnos, su directora adelantaba que no prevén retomar la votación, apuntando que “decidimos que como non saía, pois non se ía a convocar”. Hay que recordar que las principales dudas de los padres era por el lapso de tiempo que quedaría tras finalizar las clases y las actividades de tarde, a pesar de que desde el colegio se garantizaba la concentración lectiva hasta la hora de comer, incluyendo luego un servicio de biblioteca y sala de estudio vigilada hasta la salida de los buses. m.m.