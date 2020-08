Últimas saídas en veleiro pola ría de Arousa dende o Club Náutico pobrense

A POBRA. Esta fin de semana conclúen as viaxes en veleiro pola ría da Arousa organizadas e cofinanciadas pola concellaría de Turismo da Pobra co obxectivo de presentarlle a veciños e visitantes unha maneira alternativa de coñecer o patrimonio medioambiental, marítimo e paisaxístico costeiro. A actividade desenvolveuse a bordo do Mascato durante as fins de semana de xullo e agosto, polo cal hoxe e mañá son os últimos días para gozar desta experiencia. O traxecto dura hora e media e as saídas establécense en quendas de mañá e de tarde: ás 11.00, 13.00, 17.00 e 19.00 horas. A cabida máxima do veleiro é de dez persoas, razón pola cal é preciso reservar a praza (chamando ó 671 090 262 ou enviando un email a turismo@apobra.gal) e realizar a compra previa do billete (12 € para adultos e 8 € para nenos) no punto de información turística. s. s.