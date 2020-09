Un delfín mular nadó junto a unos bañistas en Las Gaviotas

Veraneantes del arenal de Las Gaviotas, en Porto do Son, pudieron disfrutar el pasado fin de semana de la presencia de un delfín. Aunque se trataba de una tarde más de playa, como tantas otras de este verano, lo cierto es que rápidamente se extendió el murmullo entre las personas que allí se encontraban tras el avistamiento de una aleta gris cerca de la orilla, al lado de los bañistas, con los cuales compartió una tarde de bailes y juegos.

Su presencia dio lugar a unas curiosas imágenes protagonizadas por una familia que nada junto al delfín mular que lleva ya varios meses habitando la ría de Muros-Noia y, en especial, el puerto de la parroquia sonense de Portosín, donde acompaña a los barcos en sus entradas y salidas, así como a los mariscadores en sus inmersiones.

El animal marino se dejó acariciar por los niños durante horas. Sin embargo, la diversión finalizó cuando miembros del Seprona prohibieron acercarse al cetáceo, ya que la Coordinadora para el Estudio de los Mamíferos Marinos (Cemma), que está realizando un seguimiento de Flipper (así es como lo han bautizado) indica que son animales abandonados por su manada y que no se debe interactuar con ellos.

Sin duda, son instantáneas atípicas, como las que se pudieron ver recientemente a unas dos millas de la localidad ribeirense de Corrubedo, donde varios ejemplares de orcas atacaron el velero Mirfak de la Armada española. En el vídeo difundido se puede ver a los citados animales revoloteando en torno a la embarcación y cómo arrancan un trozo de uno de los timones, unos momentos que los tripulantes vivieron con gran tensión.

Conviene recordar que las orcas son unos cetáceos poco conocidos en Galicia porque sólo están de paso un par de veces al año. En esta ocasión su paso está causando gran revuelo por las interacciones comprobadas, tanto con barcos como con los encuentros con surfistas. Desde el Cemma también insisten en calificar los encuentros como interacciones y avanzan que “estanse inspeccionando os barcos para comprender mellor como se produciron e que tipo de contactos teñen en base aos indicios”.

Estiman que el paso de estos ejemplares por Estaca de Bares acontecerá en los próximos días. “Ese podería ser o punto de inflexión no seu paso pola nosa costa. A partir dese punto haberá que analizar se se adentran no océano ou seguen internándose no Cantábrico”, dicen.

Por su parte, se encuentran realizando un seguimiento para comprobar su paso y esta semana “realizouse un control áreo, dentro do proxecto Virada, entre Oia e Ribeira, constatando a presenza de cetáceos, con 97 avistamentos de delfínidos, toniñas e baleas, pero non foron observados grupos de candorcas”, explicaron al respecto.