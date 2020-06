Unha atención primaria máis proactiva para A Estrada

A área sanitaria de Santiago de Compostela e Barbanza inicia a pilotaxe dun novo modelo de atención primaria vertebradora baseado no documento elaborado por expertos o pasado ano Por unha atención primaria vertebradora dos sistema de saúde. Será no servizo de A Estrada, e para apoiar o seu desenvolvemento incorporáronse ao seu cadro de persoal dúas profesionais máis, enfermeiras especialistas en Atención Familiar e Comunitaria.

Segundo subliña a xerente da Área sanitaria citada, Eloína Núñez,“a actual situación de incremento da cronicidade debida ao envellecemento poboacional en Galicia fai imprescindible dar resposta a certos retos na abordaxe da cronicidade”. O coidado actual dos pacientes pluripatolóxicos e crónicos avanzados é fragmentado e descontinuo e a elevada taxa de hospitalizacións e reingresos deberían reducirse, xa que a hospitalización provoca a miúdo problemas engadidos ao motivo que ocasionara o ingreso.

Por iso, “considerouse necesario cambiar o actual modelo asistencial por outro máis social, máis integral, máis preventivo e que achegue máis accesibilidade, proactividade e resolución no lugar máis adecuado para estes pacientes, que é o domicilio”. E, con esa finalidade, elaborouse un plan estratéxico de Atención Primaria Vertebradora en Galicia, di Núñez.

De cara a levar á práctica ese enfoque, é necesaria a elaboración de plans locais de saúde, instrumento que, de forma ordenada, coherente e sistematizada, ten que permitir a quen o realiza (o propio servizo de atención primaria) analizar e reflexionar sobre a realidade local e adaptar o plan estratéxico a esa realidade. E, en concreto, o de A Estrada xa se define un modelo de atención compartida con conexión con Servizos Sociais na abordaxe do paciente crónico complexo e avanzado.

Afrontar esta situación será a primeira función das enfermeiras especialistas en enfermería familiar e comunitaria que se incorporan ao servizo de atención primaria da Estrada. Créanse equipos multidisciplinares nos que estas sanitarias terán un papel nuclear na coordinación entre profesionais e no seguimento proactivo do paciente, así como no liderado dunha atención domiciliaria avanzada desde atención primaria.

A teleatención a través da plataforma TELEA inclúe video chamada, que mellora a asistencia aos usuarios, incorporándose, ademais de tabletas dixitais para o acceso á historia clínica domiciliaria (HcMov), sistemas de diagnóstico e transferencia de datos interoperables de vangarda a través dun modelo de Tablet multidispositivo con ECG, SPO2, Presión Arterial e Foto Cámara. Os pacientes, a súa vez, contarán cun móbil con atención ininterrompida.